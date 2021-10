Polizei Gütersloh

POL-GT: Auffahrunfall auf der Paderborner Straße - 80-Jährige schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Im Kreuzungsbereich der Paderborner Straße/ Hövelrieger Straße ereignete sich am Mittwochnachmittag (27.10., 15.30 Uhr) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw-Fahrenden, bei welchem sich eine 80-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock schwer verletzte.

Zuvor befuhr ein 46-jähriger Mann aus Hörstel mit einem VW Transporter die Paderborner Straße in Richtung Stukenbrock und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Hövelrieger Straße abzubiegen. In gleiche Fahrtrichtung fuhr die 80-Jährige mit einem Mercedes hinter dem VW-Fahrer. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es trotz einer Notbremsung der Mercedes-Fahrerin in der Folge zu einem Auffahrunfall. Die Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock verletzte sich hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Durch den eingesetzten Rettungsdienst wurde die 80-Jährige zunächst am Unfallort versorgt und anschließend zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus nach Bielefeld transportiert. Der 46-jährige VW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ließ sich ambulant behandeln.

Die beiden stark unfallbeschädigten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten durch beauftragte Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 22 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell