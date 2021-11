Polizei Gütersloh

POL-GT: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Gütersloh (ots)

Verl (SL) - Am Sonntag, 31.10.2021, gegen 22:55 Uhr ereignete sich an der Einmündung Fürstenstraße und Paderborner Straße im Ortsteil Kaunitz ein Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem PKW. Zur Unfallzeit befuhr ein mit fünf Personen besetzter BMW die Fürstenstraße in Fahrtrichtung Paderborner Straße und beabsichtigte dort auf die Paderborner Straße einzubiegen. Hierbei stieß das Fahrzeug, welches durch einen 20 - jährigen Hövelhofer geführt wurde, mit dem Krad eines 24-jährigen Verlers zusammen, welcher mit seinem Motorrad der Marke Hyosung die Paderborner Straße aus Verl kommend ortsauswärts befuhr. Der Motorradfahrer kam durch die Kollision zu Fall und wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Der BMW-Fahrer sowie seine vier Mitinsassen aus Delbrück im Alter von 18 bis 19 Jahren blieben unverletzt. Der Einmündungsbereich wurde kurzfristig zur Unfallaufnahme, Bergung des Krades und zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe gesperrt. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Angaben zirka 13500 Euro.

