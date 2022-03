POL-AUR: Südbrookmerland - Kraftstoff gestohlen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

In Südbrookmerland haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag Kraftstoff gestohlen. Die Täter gingen nach ersten Erkenntnissen sechs Fahrzeuge auf einem Gelände einer Werkstatt in der Gewerbestraße an und entwendeten mehrere Liter Kraftstoff. Die Tatzeit ist zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

