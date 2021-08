Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 30-Jähriger von Unbekanntem angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Juliusplatz

09.08.2021, 00.10 Uhr

Am frühen Montagmorgen wurde die Polizei um 00.10 Uhr über Notruf darüber informiert, dass es in der Straße Juliusplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein soll. Vor Ort trafen die Beamten auf das auf dem Boden liegende 30 Jahre alte männliche Opfer. Der Mann gab an, plötzlich und unvorhersehbar von einem Unbekannten angegriffen worden zu sein. Nach dem Angriff floh der unbekannte Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Angriff wurde der 30-Jährige nur leicht verletzt. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

