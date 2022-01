Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Neuss-Neuss (ots)

Am 11.01.22, gegen 15:00 Uhr, kam es in Neuss, im Bereich des Marienkirchplatzes zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger. Zum Unfallzeitpunkt überquerte ein 86-jähriger Neusser in Höhe der Post die Fahrbahn des Theodor-Heuss-Platzes in Richtung Marienkirchplatzes. Unmittelbar vor betreten des Gehweges wurde er vom PKW einer 33-jährigen Neusserin erfasst, welche den Theodor-Heuss-Platz aus Richtung Collingstraße kommend in Richtung Elisenstraße befuhr. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. An dem PKW entstand geringer Sachschaden und verblieb fahrbereit. Kl.

