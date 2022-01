Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoaufbruch an der Einsteinstraße - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

In der Nacht von Sonntag (09.01.), 20:30 Uhr, auf Montag (10.01.), 07:30 Uhr, kam es zu einem Autoaufbruch in einem Garagenhof an der Einsteinstraße. Den Tätern war es durch Manipulationen am Schloss der Fahrertür gelungen, einen Hochdachkombi vom Typ Citroen Berlingo zu öffnen. Aus dem Wageninneren entwendeten die Diebe das Bedienteil des Autoradios, ein mobiles Navigationssystem, einen Feuerlöscher, Bekleidung und Hundezubehör.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Ein Auto ist kein Safe. Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell