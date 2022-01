Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbruch im Stadionviertel

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

In der Nacht zu Sonntag (09.01.), in der Zeit zwischen 4:20 und 4:30 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Tatverdächtiger Zutritt zu einem Haus an der Jahnstraße, indem er gewaltsam die Hauseingangstür öffnete. Er entwendete nach ersten Erkenntnissen eine Geldbörse und entfernte sich unerkannt vom Tatort.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor! Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz bieten kostenlose Telefonberatungen zum Thema Einbruchsschutz für die Menschen im Rhein-Kreis Neuss an. Infos unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell