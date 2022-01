Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme einer Fahndung nach einer 21 jährigen

Neuss-Furth (ots)

Am Freitag, den 07.01.2021, 18:15 Uhr, berichteten wir von einer 21 jährigen Vermissten aus dem Bereich Karolinger Straße in Neuss. Die Öffentlichkeitsfahndung kann hiermit zurückgenommen werden, der Aufenthaltsort der Vermissten konnte am heutigen Tag (07.01.) ermittelt werden. (Bi)

