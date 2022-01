Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Neuss-Rommerskirchen (ots)

Am Samstag, 08.01.2022, gegen 08:05 Uhr, befuhr eine 40-jährige Rommerskirchnerin mit ihrem PKW die B477 aus Richtung Anstel kommend in Richtung Gohr. Kurz vor der Einmündung der L69 kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde in ihrem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Auf Grund der Schwere der Verletzungen wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde das Unfallaufnahmeteam der KPB Neuss hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B477 in beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. An dem PKW entstand Totalschaden und wurde abgeschleppt. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch das Verkehrskommissariat in Grevenbroich. Kl.

