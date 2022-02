Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erneute Sicherstellung falscher 10-Euro-Banknoten (20/2602)

Speyer (ots)

Am 26.02.2022 gegen Mittag konnte in einem Einkaufsgeschäft durch die Kassiererin eine gefälschte 10-Euro-Note festgestellt werden, die ein Kunde zum Bezahlen übergab. Es konnte ermittelt werden, dass diese 10-Euro-Blüte als Rückgeld bei einem Bezahlvorgang in einer Tankstelle in der Wormser Landstraße in Speyer an den Kunden ausgehändigt wurde. In der Kasse der Tankstelle konnten noch drei weitere dieser 10-Euro-Blüten fest- und sichergestellt werden.

Die Polizei Speyer berichtete bereits im Pressebericht vom 22.02.2022 und 24.02.2022 über ähnlich gelagerte Fälle.

Hinweise werden unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer entgegengenommen.

Die sichergestellten Geldscheine sind keine professionellen Fälschungen, sondern haben auffällige Fälschungsmerkmale. Die Polizei rät deshalb:

- Prüfen Sie bei der Entgegennahme von Banknoten diese immer auf Echtheit. Tipps woran Sie Falschgeld erkennen können, finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de

- Geben Sie das Falschgeld keinesfalls an denjenigen zurück, von dem Sie es bekommen haben, beziehungsweise an andere Personen weiter. Sie setzen sich damit dem Risiko aus, wegen Falschgeldverbreitung bestraft zu werden.

- Übergeben Sie das Falschgeld der Polizei. Stecken Sie die Scheine in einen Briefumschlag oder in eine Papiertüte. Das Falschgeld sollte von so wenigen Personen wie möglich angefasst werden, damit die Fingerabdrücke des Täters nicht vernichtet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell