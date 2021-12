Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt alkoholisierten "Antänzer" mit Drogen

Dortmund (ots)

Am Samstagmorgen (11. Dezember) soll ein 24-Jähriger versucht haben, mittels eines Tricks, einem Dortmunder die Brieftasche zu entwenden. Als Bahnmitarbeiter zur Hilfe kamen, verlor der mutmaßliche Dieb eine Konsumeinheit Kokain.

Gegen 3 Uhr soll es an einem Seiteneingang des Dortmunder Hauptbahnhofes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Alarmierte Bundespolizisten trafen nahe einer Bäckerei zwei Männer an (24, 31), von denen einer durch Bahnmitarbeiter festgehalten wurde. Der 31-jährige Dortmunder erklärte, dass der 24-Jährige zuvor versucht haben soll, mit ihm ein "Selfie" zu machen. Im Zuge dessen habe er bemerkt, dass der Mann an seiner Geldbörse, welche sich in seiner Gesäßtasche befand, zu gelangen. Daraufhin stieß der Dortmunder den mutmaßlichen Trickdieb von sich.

Bahnmitarbeiter bekamen die Auseinandersetzung mit, schritten ein und alarmierten die Bundespolizisten. Bevor diese eintrafen, soll der 24-jährige marokkanische Staatsbürger noch versucht haben, eine Konsumeinheit Kokain wegzuwerfen. Dies konnte von einem der Bahnmitarbeiter beobachtet werden, der die eingetroffenen Einsatzkräfte darüber informierte. Diese nahmen den alkoholisierten "Antänzer" mit zur Wache. Dort recherchierten sie, dass der Mann bereits wegen gleichgelagerter Fälle polizeilich bekannt ist.

Die Bundespolizisten leiteten anschließend ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

