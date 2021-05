Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneuter Einbruch in einen Supermarkt

Haßloch (ots)

Zum wiederholten Male wurde in der Nacht zum Freitag, 28.05.21 in einen Supermarkt in Haßloch, diesmal im Herrenweg eingebrochen. Die Tatbegehungsweise war dabei die gleiche, wie zwei Tage zuvor.

Die noch unbekannten Täter verschafften sich durch Gewalt Zutritt zum Markt und entwendeten dort mehrere Flaschen Schnaps. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei.

Die beiden augenscheinlich männlichen Täter konnten vor Eintreffen der Streife flüchten. Am Eingang zum Markt entstand erheblicher Sachschaden. Das Diebesgut beläuft sich auf ca. 60 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haßloch entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell