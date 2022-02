Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Handfeste Auseinandersetzung vor Drogeriemarkt (12/2602)

Speyer (ots)

Am Samstag, 26.02.2022 gegen 11 Uhr kam es an der Kasse eines Drogeriemarktes in der Maximilianstraße in Speyer zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau. Im Anschluss verlagerte sich der Streit auf die Maximilianstraße. Nachdem sich die 56-jährige dem 59-jährigen in den Weg stellte, packte dieser sie am Arm, woraufhin sich der 59-jährigen Ehemann der Frau einmischte und den Kontrahenten in den Schwitzkasten nahm.

Den Beteiligten blühen nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung.

Die Polizei rät, dass -nicht nur im Hinblick auf die Vorbildfunktion- erwachsene Menschen in der Lage sein sollten ihre Differenzen verbal auszutragen.

