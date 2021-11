Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Gensungen: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Felsberg-Gensungen

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 22.11.2021, 05:40 Uhr bis 19:45 Uhr In ein Wohnhaus im Giesenweg brachen unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Montags ein und stahlen vorgefundenes Bargeld. Die Täter begaben sich zu dem Wohnhaus und kletterten dort an einem Regenfallrohr auf einen Balkon des Hauses. Hier brachen sie ein Fenster auf und stiegen in das Haus ein. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und stahlen vorgefundenes Bargeld aus einem Portemonnaie. Mit der Beute flüchteten die Täter über den Balkon in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

