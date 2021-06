Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010621-402: Zigaretten bei Einbruch in Tankstelle erbeutet

Marienheide (ots)

In der vergangenen Nacht (1. Juni) haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Marienheide-Kalsbach Zigaretten erbeutet. Anhand der Videoaufzeichnungen der Tankstelle konnte ermittelt werden, dass gegen 01.50 Uhr zwei Männer mit einem silberfarbenen Mazda auf das Tankstellengelände an der Gummersbacher Straße fuhren und eine Zugangstüre aufhebelten. Anschließend rafften sie in den Geschäftsräumen eine größere Menge an Zigaretten zusammen und flüchteten mit dem Wagen in Richtung der Wiesenstraße. An dem Mazda waren zum Zeitpunkt Einbruchs keine Kennzeichen angebracht. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

