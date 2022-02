Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug mittels Kurznachrichtendienst (33/2602)

Speyer (ots)

Bereits am 23.02.2022 wurde eine 69-jährige Geschädigte mittels Messenger-Nachrichten kontaktiert, wo sich der Täter als ihr Sohn ausgab und aufgrund eines defekten Mobiltelefons eine neue Nummer habe und keine dringenden Überweisungen mehr durchführen zu können. Aus ahnungsloser Hilfsbereitschaft heraus überwies die Geschädigte in zwei Schritten insgesamt 2200 Euro. Erst nach zwei Tagen trat die Geschädigte über die gewohnte Nummer mit ihrem Sohn in Kontakt, weshalb der Betrug auffiel und die Polizei eingeschaltet wurde.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht sofort erkennen.

- Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein, prägen Sie sich jedoch die Stimme und sprachlichen Besonderheiten des Anrufers ein.

- Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird.

- Wenn Sie zu einem Rückruf aufgefordert werden, rufen Sie nicht zurück!

- Geben Sie kein Geld in fremde Hände!

- Wenden Sie sich unverzüglich an Ihre nächste Polizeidienststelle: Notrufnummer 110

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell