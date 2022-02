Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 38-jährige Speyerin des Ladendiebstahls überführt

Speyer (ots)

Eine 38-jährige Frau aus Speyer wurde am Freitagnachmittag dabei beobachtet, wie sie in einem Supermarkt in der Speyerer Innenstadt Lebensmittel und Konsumgüter im Gesamtwert von 8EUR entwendete. Beim Versuch den Kassenbereich zu verlassen, wurde sie angesprochen und gab den Diebstahl der Waren zu.

Das Diebesgut wurde im Geschäft belassen. Der Täterin wurde ein Platzverweis ausgesprochen, sodass sie das Geschäft umgehend verlassen musste.

Sie erwartet eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls und ein Hausverbot.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell