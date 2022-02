Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene Autofahrerin baut mehrere Unfälle (24.02.2025)

St. Georgen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro ist die Bilanz einer Alkoholfahrt einer Autofahrerin, die am Donnerstag gegen 13 Uhr gleich mehrere Unfälle auf der Bundesstraße 33 verursacht hat. Eine 62-Jährige kam auf der Fahrt in Richtung St. Georgen zwischen Nußbach und Sommerau mit einem Audi A 6 zunächst nach rechts von der Straße ab und streifte entlang mehrerer Leitplanken. Anschließend bog sie auf einen Parkplatz ein, wo sie einen Leitpfosten und einen Schneepfahl überfuhr. Beim Einbiegen geeit sie noch gegen einen Verkehrsteiler, wodurch sie sich einen Plattfuß am linken Vorderrad ihres A 6 zuzog. Trotzdem fuhr die Frau wieder auf die B 33 und stieß mit dem verkehrsunsicheren Auto kurz vor Ortsbeginn St. Georgen mit einem Opel Signia im Gegenverkehr zusammen. Dabei blieben sie und der 53-jährige Fahrer des Opel unverletzt, da an beiden Autos sämtliche Airbags auslösten. Die Unfallverursacherin stand erkennbar unter Alkoholeinfluss. Die Polizei nahm einen Alkoholtest bei ihr vor, der einen Wert von rund zwei Promille anzeigte. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben und sich von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen sie wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Während der Unfallaufnahme und beim Bergen der zwei schwer beschädigten Autos sperte die Polizei zeitweise die B 33.

