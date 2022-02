Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt (23.02.2025)

Unterkirnach (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem Auto hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Montag, 22 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, auf der Straße Eichhaldeweg begangen. Der Täter zerkratzte die Heckklappe eines geparkten VW Golf und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0, entgegen.

