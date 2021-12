Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Geburtstagsgeschenk durch Bundespolizeirevier Mainz

Mainz (ots)

Am späten Abend des 12. Dezember 2021 wurde ein amtsbekannter Deutscher am Hauptbahnhof Mainz durch eine Streife des Bundespolizeireviers Mainz angetroffen. Der Herr war bereits vermehrt als Beschuldigter in Diebstahls- und Unterschlagungssachverhalten aufgefallen. Den Polizeibeamten fiel sofort das sehr hochwertige Smartphone sowie der Schlüsselbund mitsamt einem Fahrzeugschlüssel auf, welche neben dem Mann lagen. Nach einem kurzen Kontrollgespräch war ersichtlich, dass es sich hierbei nicht um das rechtmäßige Eigentum des Mannes handelte, daher wurden die Gegenstände sichergestellt. In der Handyhülle des Smartphones konnten die Polizisten einen Namen und eine Anschrift feststellen. Eine Systemabfrage bestätigte die Daten und gab preis, dass der mutmaßlich rechtmäßige Eigentümer am selben Tag Geburtstag hat. Eine Telefonnummer konnte ebenfalls ermittelt, und der Vater des Eigentümers erreicht, werden. Dieser teilte die Ersatztelefonnummer seines Sohnes mit, welchen die Beamten umgehend telefonisch kontaktierten. "Guten Tag, hier ist das Bundespolizeirevier Mainz. Alles Gute zum Geburtstag, wir haben hier ein Geburtstagsgeschenk für Sie." Nur wenige Minuten später konnte ein überglücklicher sowie erleichterter Eigentümer im Revier sein Hab und Gut wieder in Empfang nehmen. Im Laufe des Tages hatte er erfolglos am Hauptbahnhof Mainz alles abgesucht, da ihn die Handy-Ortung hierhergeführt hatte. Seinen Geburtstag hatte er sich auch anders vorgestellt, führte die freudige Wendung am Abend zu einem Happy End und einigem Gesprächsstoff. Der Beschuldigte hingegen wird sich in einem Strafverfahren wegen Unterschlagung verantworten müssen.

