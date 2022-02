Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Vor- und Rückwärtsgang verwechselt

Schramberg (ots)

Weil eine Autofahrerin am Donnerstagabend in der Höflestraße den falschen Gang einlegte, stürzte sie mit ihrem Kleinwagen kurz vor 19 Uhr eine rund zwei Meter hohe Böschung hinunter. Bäume verhinderten, dass ihr VW Polo vollends in die Schiltach stürzte. Zum Glück ging die Verwechslung von Vor- und Rückwärtsgang noch relativ glimpflich aus. Die 33-Jährige konnte sich alleine aus dem Auto befreien, obwohl es auf der Seite lag. Die Feuerwehr Schramberg und Sulgen rückte mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus, da eine mögliche Gewässerverunreinigung im Vorfeld nicht ausgeschlossen werden konnte. Rettungsdienst und Notarzt waren zudem alarmiert worden. Die Frau selbst blieb bei dem Unfall aber unverletzt. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des Autos. Die Polizei geht von einem Totalschaden an dem Auto der Frau aus.

