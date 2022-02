Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Villingendorf, Lkrs. RW) Mit Sommerreifen bei Glätte gegen die Leitplanke

A81, Villingendorf (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit, Sommerreifen bei Schneeregen und Minustemperaturen waren in der Nacht zum Freitag die Ursache für einen Unfall auf der Autobahn bei Villingendorf. Ein 19-jähriger Autofahrer, der gegen 2 Uhr von Stuttgart Richtung Rottweil fuhr, geriet deswegen ins Schleudern und krachte mit der Front seines Audi A3 gegen die Leitplanke. Dabei wurde das Auto erheblich beschädigt. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei appelliert an die Autofahrer trotz den nunmehr längeren Tagen nicht unvorsichtig zu sein. Insbesondere auf Brücken und Schneisen und vor allem auch in der Nacht kann es immer noch zu glatten Straßen kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell