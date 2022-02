Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Arbeitsunfall beim Entladen eines Lastwagens (24.02.22)

Singen (ots)

Ein Fahrer eines Lastwagens ist bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag in der Rudolf-Diesel-Straße schwer verletzt worden. Der 49-Jährige wollte einen Auflieger auf einem Betriebshof abladen. Beim Entfernen einer Verstrebung des Planenaufbaus löste sich unbeabsichtigt eine Latte und trennte dem Mann eine Fingerkuppe ab. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.

