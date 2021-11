Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Sinsheim/RNK (ots)

Am Freitag, kurz nach 20:30 Uhr, kam es auf der Waldangellocher Straße in Richtung Sinsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt entfernte. Der Unfallverursacher hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot, so dass es zum Zusammenstoß an den Außenspiegeln kam. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des 18-Jährigen Geschädigten abgerissen. Der Unfallverursacher bremste kurz und fuhr daraufhin in Richtung Sinsheim davon. Aufgrund der Witterung konnte der Geschädigte noch sein Beifahrer keine Angaben zum Kennzeichen geben. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen BMW gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261-6900 zu melden./EF

