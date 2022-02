Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebstahl aus Auto (23./24.02.22)

Konstanz (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem Auto ist es zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, in der Mainaustraße gekommen. Ein unbekannter Täter durchwühlte den auf Höhe der Hausnummer 12 unverschlossen abgestellten grauen VW T-Cross und stahl daraus mehrere Gegenstände. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell