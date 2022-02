Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Hoher Sachschaden bei Vorfahrtsunfall (24.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 23 Uhr auf der Kreuzung Jahnstraße / Mühlstraße. Ein 61-jähriger Mercedes Fahrer fuhr auf dem Mühlweg stadteinwärts und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 29-jährigen Taxifahrers, der in einem Nissan unterwegs war. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei beim Mercedes auf rund 40.000 Euro, beim Nissan auf etwa 20.000 Euro schätzte. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos holte ein Abschleppdienst ab.

