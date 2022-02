Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand eines E-Rollers (24.02.2022)

Triberg (ots)

Zu einem Brand ausrücken mussten Polizei und Feuerwehr am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in die Straße "Rigiweg". In einem Haus geriet ein Akku eines in einem Gemeinschaftskeller abgestellten E-Rollers in Brand. Ein 36-jähriger Bewohner konnte mit einem Feuerlöscher den Brand löschen und brachte das Zweirad aus dem Gebäude. Die mit 35 Helfern angerückte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen und beschränkte sich auf ein Durchlüften des verrauchten Kellers. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell