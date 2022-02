Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht in der Föhrenstraße - Polizei bittet um Hinweise (24.02.2022)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Parkrempler und einer folgenden Unfallflucht ist es am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 19.00 Uhr, auf der Föhrenstraße, etwa im Bereich der Kreuzung Ahornweg gekommen. Vermutlich beim rückwärts Ausparken fuhr ein Unbekannter gegen einen vor der Föhrenstraße 18 geparkten Alfa Romeo. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an der Fahrzeugfront des Alfas in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen.

