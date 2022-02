Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Beim Kochen eingeschlafen (23.02.22)

Singen (ots)

Unsanft geweckt worden ist eine 43 Jahre alte Frau am Dienstagmittag in der Rielasinger Straße. Nachdem ein Nachbar gegen 14 Uhr Brandgeruch wahrnahm und ein Rauchmelder piepste, alarmierte er die Feuerwehr. Diese rückte mit 15 Helfern an und weckte die in der bereits stark verqualmten Wohnung tief schlafende 43-Jährige. Sie hatte zuvor Wasser mit Nudeln aufgesetzt und war eingeschlafen, wodurch das Essen verbrannte. Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

