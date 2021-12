Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Hindenburgstraße am Dienstagmorgen, 30.11.2021, sucht die Polizei Zeugen.

Nach eigenen Angaben befuhr eine 25-jährige Frau mit einem E-Scooter gegen 09:30 Uhr die Hindenburgstraße auf dem Radweg in Richtung Hauptbahnhof. An der Kreuzung Eickener Straße habe sie geradeaus weiterfahren wollen. In dem Moment sei ein Bus vom Hauptbahnhof kommend ebenfalls in die Kreuzung eingefahren. Der Fahrer sei dann ohne anzuhalten direkt vor ihr links in die Eickener Straße abgebogen und habe ihr so den Fahrweg abgeschnitten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe sie stark bremsen müssen und sei daraufhin gestürzt.

Die 25-Jährige wies leichte Verletzungen auf, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell