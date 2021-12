Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tageswohnungseinbruch in Holt

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Dienstag, 30.11.2021, sind bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr in ein Haus an der Straße "Hehnerholt" eingebrochen.

Die Einbrecher warfen die Scheibe eines Fensters im Erdgeschoss gewaltsam ein, um in das Haus zu gelangen. Hier durchsuchten sie das Mobiliar mehrerer Räume. Soweit bislang bekannt stahlen sie vermutlich mindestens Schmuck und Bargeld, bevor sie vom Tatort flüchteten.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (cw)

