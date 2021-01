Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pkw mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

AndernachAndernach (ots)

Zwischen dem 10.01.21 (23:00 Uhr) und dem 11.01.21 (15:00 Uhr) wurde ein in der Kurt-Schumacher-Straße in Andernach geparkter Pkw mutwillig beschädigt. Der hellblaue VW Golf war unmittelbar vor dem Anwesen mit der Hausnummer 48 abgestellt. Sowohl die beiden Fahrzeugseiten als auch die Motorhaube wurde durch den oder die Täter vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Andernach unter 02632/9210 oder per E-Mail unter PIAndernach@polizei.rlp.de entgegen.

