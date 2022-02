Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit eskaliert: Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Bismarck haben Polizeibeamte am Samstagabend, 5. Februar 2022, einen 36-Jährigen in Gewahrsam genommen. Zunächst waren die Einsatzkräfte um 23.30 Uhr zur Haltestelle Trinenkamp an der Straße "Auf der Hardt" gerufen worden. Hier war ein 31-Jähriger mit einem 36-jährigen Gelsenkirchener und zwei 37 und 17 Jahre alten Frauen zunächst verbal in Streit geraten. In dessen Verlauf soll der 36-Jährige den 31-jährigen Gelsenkirchener geschlagen und der wiederum den 36-Jährigen beleidigt haben. Einem Platzverweis der Beamten kam der 36-Jährige nicht nach und reagierte zunehmend aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Gegen diese polizeiliche Maßnahme leistete er massiven Widerstand und trat nach den Polizisten, die Pfefferspray gegen ihn einsetzten. Die Ingewahrsamnahme wiederum wurde durch die 37-Jährige aus Gelsenkirchen gestört, die versuchte, den 36-Jährigen zu befreien und sich mit Schlägen und Tritten dem Griff einer Beamtin zu entziehen. Der Mann wurde schließlich ins Polizeigewahrsam gebracht. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die 37-Jährige wurde nach einem positiven Atemalkoholtest vor Ort mit zur Wache genommen, wo ein Arzt auch ihr eine Blutprobe entnahm. Gegen die Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet. Alle Polizeibeamten blieben bei dem Einsatz unverletzt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell