Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zusammenstoß im Kreisverkehr

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Bismarck am Sonntagabend, 6. Februar 2022, ist eine Gelsenkirchenerin zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 52 Jahre alter Essener mit seinem Wagen durch den Kreisverkehr Consolstraße/Kanalstraße/Ahlmannshof, als eine 47-Jährige von der Erdbrüggenstraße auf den Kreisverkehr zufuhr. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die Gelsenkirchenerin ungebremst in den Kreisverkehr hinein, wo es zur Kollision mit dem Wagen des Esseners kam. Beide Unfallbeteiligte wurden vor Ort medizinisch betreut, die 47-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen vom Unfallort weggebracht.

