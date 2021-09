Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Mann entblößt sich

Am Dienstag nahm die Polizei einen 51-Jährigen in Gewahrsam.

Ulm (ots)

Gegen 18.45 Uhr meldeten Zeugen den Vorfall der Polizei. Der 51-Jährige stand am ZOB Bahnhof und onanierte mehrfach vor anderen Personen. Die hinzugerufene Polizei brachte den betrunkenen Mann auf ein Polizeirevier. Wie sich herausstellte, war der 51-Jährige bereits gegen 15 Uhr in ähnlicher Art und Weise auf dem Kirchplatz aufgefallen. Dort brachte ihn der Rettungsdienst aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus. Das hatte er zwischenzeitlich verlassen. Diesmal endete der Tag für den 51-Jährigen in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei.

