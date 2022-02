Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mobiltelefon geraubt - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag, 4. Februar 2022, hat ein bislang unbekannter Täter einem zwölf Jahre alten Mädchen das Mobiltelefon geraubt. Der Gesuchte fragte das Mädchen an der Hoffeldstraße in Beckhausen um 14.50 Uhr nach der Uhrzeit. Als die Zwölfjährige daraufhin auf ihr Telefon schaute, entriss der Unbekannte es ihr nach einem kurzen Gerangel und flüchtete in Richtung Braukämperstraße. Bei dem Raub schlug er das Mädchen mehrfach. Der Tatverdächtige ist zwischen 15 und 16 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat eine dünne Statur, schwarze Haare und einen schwarzen Stoppelbart über der Oberlippe. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Maske. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

