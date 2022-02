Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Teenager in Rotthausen beraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub am Mittwoch, 2. Februar 2022, auf der Bromberger Straße in Rotthausen sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den flüchtigen Tätern machen können. Ein 15-jähriger Gelsenkirchener geriet gegen 11 Uhr in einem Linienbus in Richtung Lanschede in eine lautstarke Auseinandersetzung mit einer Gruppe von vier bis fünf männlichen Jugendlichen. Aufgrund der Lautstärke verwies der Busfahrer alle beteiligten Personen an der Haltestelle "Rotthausen-Bahnhof" des Busses. Unter einer Brücke auf der Bromberger Straße forderten die Unbekannten den Gelsenkirchener auf, seine Wertgegenstände herauszugeben. Dann schlugen drei Personen aus der Gruppe auf den 15-Jährigen ein und rissen ihm die Weste vom Körper. Anschließend, gegen 11.35 Uhr, entfernten sich die Unbekannten mit einem Bus der Linie 381 in Richtung Hauptbahnhof. Sie hatten schwarze Haare und eine Person trug eine schwarze Jacke der Marke Wellensteyn. Der Gelsenkirchener wurde leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

