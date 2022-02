Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand bei Polizeieinsatz in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte sind am Mittwochabend, 2. Februar 2022, nach Erle ausgerückt, nachdem eine aufmerksame Bürgerin über den Notruf Schussgeräusche gemeldet hatte. Vor Ort an der Frankampstraße in Höhe der Einmündung der Straße "An der Gräfte" trafen die Beamten gegen 22.40 Uhr auf zwei Gelsenkirchener im Alter von 20 Jahren sowie einen 21-jährigen Gelsenkirchener. Auf die Nachfrage, ob einer der Männer eine Schusswaffe mit sich führe, meldete sich der 21-Jährige, während aber ein 20-jähriger Mann die Waffe abseits der Gruppe auf den Boden legte. Aus Eigensicherungsgründen wurde Letzterer zu Boden gebracht und gefesselt. An dieser Maßnahme störte sich der 21 Jahre alte Mann, der sich immer aggressiver verhielt, die Beamten beleidigte und Anstalten machte, diese anzugreifen. Die Polizisten brachten auch den 21-jährigen Gelsenkirchener daraufhin zu Boden, wogegen sich der Mann körperlich stark wehrte. Er wurde zu Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus, woraufhin ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe handelt. Die Beamten stellten diese, sowie ein Springmesser, das sie bei der Durchsuchung des 20-jährigen Mannes fanden, sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Bei dem anderen 20-Jährigen fanden die Polizisten zudem ein Tütchen mit Cannabis. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und auch gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Den beiden 20-Jährigen erteilten die Polizeibeamten Platzverweise.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell