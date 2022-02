Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wohnungsbrand in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Ein Wohnungsbrand in Schalke-Nord hat am Mittwochmorgen, 2. Februar 2022, für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Das Feuer war in der Küche eines 23-jährigen Hausbewohners ausgebrochen. In Absprache mit der Feuerwehr wurden alle Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Freiligrathstraße hinaus auf die Straße gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Während der Löscharbeiten wurde die Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Freiligrathstraße in Fahrtrichtung Buer vorübergehend gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell