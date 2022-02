Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in der Feldmark schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine 69 Jahre alte Frau ist gestern, 2. Februar 2022, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein 90 Jahre alter Gelsenkirchener gab an, mit seinem Mercedes auf der Boniverstraße in Richtung Florastraße gefahren zu sein. Im Kreuzungsbereich Küppersbuschstraße kam es um 8.34 Uhr zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Die Gelsenkirchenerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Rettungskräfte brachten sie nach einer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6222 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

