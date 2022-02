Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto kommt von Straße ab - schwer verletzte Fußgängerin

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bismarck ist am Dienstagabend, 1. Februar 2022, eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein 26-jähriger Autofahrer war um 21.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Bickernstraße in Richtung Trinenkamp unterwegs und wollte nach links in die Kanalstraße abbiegen. Der Mercedes kam dabei geradeaus von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Betonpfeiler am Straßenrand, der durch die Wucht des Aufpralls abbrach, sowie mit einer Warnbarke. Anschließend erfasste das Auto eine 56-jährige Fußgängerin, die auf dem Gehweg der Bickernstraße unterwegs war. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde die schwerverletzte Gelsenkirchenerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Betreuung gebracht. Die Polizei stellte den Wagen, den Führerschein und das Mobiltelefon des 26-Jährigen aus Herne sicher, der eigenen Angaben zufolge unverletzt geblieben war. Freiwillig bei ihm durchgeführte Atemalkohol- und Drogenvortests verliefen negativ. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

