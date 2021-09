Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Am Donnerstag gegen 14.20 Uhr befuhr ein 24-jähriger Lenker eines VW Touran die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. An der Anschlussstelle Ellwangen verließ er die Autobahn und wollte nach links auf die L1060 in Richtung Ellwangen abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 75-jährigen Opel-Lenkerin, die auf der L1060 von Ellwangen in Richtung Röhlingen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es daher zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei an beiden PKW Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro entstand. Bei dem Unfall wurde der 24-Jährige Unfallverursacher sowie ein 78-jähriger Beifahrer im Opel schwer verletzt. Die Opel-Lenkerin zog sich leichte Verletzungen zu. Die Verletzten wurden mit Rettungswägen in ein Krankenhaus verbracht. Bis etwa 16:15 Uhr kam es auf der Landstraße sowie auf der A7 zu Verkehrsstörungen auf Grund der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge.

