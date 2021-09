Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Verletzte Radfahrerin

Fellbach: (ots)

Eine 52-jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstag kurz nach 11 Uhr den Radweg der Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart. Sie streifte dabei eine Mülltonne und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Sie musste sich zur Behandlung in eine Klinik begeben. Am Rad entstand geringer Schaden.

