Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Maschine löst Brandalarm aus - Farbschmierereien - Sachbeschädigung an PKW - Unfall mit vier Fahrzeugen

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Maschine löst Brandalarm aus

In einem Firmengebäude in der Hüttlinger Straße wurde gegen 12 Uhr ein Feueralarm ausgelöst. Die eintreffende Feuerwehr Abtsgmünd stellte kurz nach dem Eintreffen fest, dass es vermutlich auf Grund eines technischen Defektes an einer Maschine zu einer Hitzeentwicklung bzw. zu einem kleinen Schmorbrand kam, welcher zu einer Rauchentwicklung in einem Kellerraum führte. Der Schmorbrand konnte schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Der Kellerraum konnte nach Lüftung durch die Feuerwehr wieder betreten werden

Westhausen: Farbschmierereien

Auf der Ostseite der Wöllersteinhalle in der Jahnstraße wurde zwischen Freitag und Mittwoch eine Wand, beim dortigen Treppenaufgang, mit schwarzer Farbe besprüht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 / 919040

Westhausen: Unfall mit vier Fahrzeugen

Am Donnerstag gegen 09:45 Uhr befuhr ein VW Passat-Lenker die B29 von Aalen in Richtung Westhausen. Auf Höhe der Autobahnauffahrt erkannte er zu spät, dass die vorausfahrende Opel-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Durch den Anstoß wurde der Opel auf einen davorstehenden Mercedes Citan aufgeschoben. Unmittelbar nach dem Unfall erkannte der Lenker eines Fiat Ducato zu spät die Unfallstelle und fuhr seinerseits auf den VW Passat auf. Bei dem Unfall wurden insgesamt 5 Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 24.000 Euro geschätzt.

Tannhausen: Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:55 Uhr, wurde an einem PKW Smart, welcher auf einem Kundenparkplatz einer Bank im Eichweg abgestellt war, der rechte Außenspiegel abgetreten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinwiese auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 / 330001

