Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Heckenbrand - Fragwürdige Aktion - Sachbeschädigung - Rabiater Ladendieb - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Wildunfall

Auf der B 19 zwischen Untergröningen und Abtsgmünd erfasste ein 41-Jähriger am Mittwochabend gegen 22 Uhr mit seinem Ford S-Maxx einen die Fahrbahn querenden Dachs. Der kleine Vierbeiner wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 90-Jähriger am Mittwochabend verursachte. Gegen 19 Uhr stellte der Senior seinen Mercedes Benz in der Luise-Hartmann-Straße ab. Da er das Fahrzeug nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Seat.

Aalen: Aufgefahren

Mit ihrem Seat Leon fuhr eine 26-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Friedhofstraße auf den vor ihr fahrenden VW Golf eines 36-Jährigen auf, wobei Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Aalen: Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr, als eine 27-Jährige im Parkhaus Caroline-Fürgang-Straße den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselte und daher mit ihrem Fiat gegen einen geparkten Mini Cooper fuhr.

Essingen-Dauerwang: Radlerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 16 Jahre alte Radfahrerin bei einem Sturz am Mittwochnachmittag zu. Die Jugendliche stürzte gegen 14.15 Uhr wegen eines Fahrfehlers auf dem Feldweg zwischen Essingen und Dauerwang. An ihrem Rad entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Ellwangen: Rabiater Ladendieb

Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr wurde in einem Geschäft in der Bahnhofstraße ein 31-Jähriger beim Ladendiebstahl beobachtet. Als der Filialleiter den mutmaßlichen Dieb stellte, reagierte dieser zunehmend aggressiv. Er näherte sich dem Filialleiter, ergriff dessen Arm und drohte zweimal mit einer Flasche, welche zu dem Diebesgut gehörte. Beim Versuch sich aus dem Griff des 31-Jährigen zu lösen, stieß dieser den Filialleiter weg und flüchtete in Richtung Bahnhof, wo er von Beamten des Ellwanger Polizeireviers vorläufig festgenommen werden konnte.

Ellwangen: 1500 Euro Schaden

Beim Einparken ihres Hyundai verwechselte eine 66-Jährige am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr das Gas- mit dem Bremspedal, weshalb sie mit ihrem Pkw über den Bordstein und anschließend in ein Gebüsch auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße fuhr. Die 66-jährige fuhr rückwärts wieder heraus, stellte ihr Fahrzeug dann rund 15 Meter weiter entfernt ab und ging einkaufen. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Bopfingen-Schloßberg: Sachbeschädigung

Unbekannte zerschnitten über das vergangene Wochenende die Netze der beiden Tore auf dem Sportplatz des FC Schloßberg. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 400 Euro. Hinweise auf die Vandalen bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: Fragwürdige Aktion

Einen Heuballen mit einem geschätzten Gewicht von 500 kg rollten Unbekannte im Haselbacher Weg in den Kurvenbereich und stellten ihn mitten auf der Straße ab. Durch den schweren Heuballen ging eine nicht unerhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer aus, weshalb das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 um Hinweise auf die Verursacher bittet.

Schwäbisch Gmünd: Heckenbrand

Mit 2 Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Mittwochabend gegen 20 Uhr in die Straße Am Schafhaus aus. Dort war es zum Brand einer Hecke gekommen, wodurch jedoch kein nennenswerter Sachschaden entstand.

Lorch: Aufgefahren - eine Leichtverletzte

Eine leichtverletzte Beifahrerin und ein Sachschaden von rund 3000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ereignete. Mit ihrem Peugeot fuhr eine 49-Jährige an der Einmündung Hauptstraße / Göppinger Straße auf den verkehrsbedingt stehenden Hyundai eines 56-Jährigen auf, dessen 57 Jahre alte Beifahrerin bei dem Aufprall leicht verletzt wurde. Die 56-Jährige wurde vor Ort behandelt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren II

Auf rund 6000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr entstand. Zu spät erkannte eine 71-Jährige, dass ein vor ihr die Pfitzerstraße fahrender BMW anhalten musste und fuhr daher mit ihrem Opel Corsa auf. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Ellwangen: Unfall im Kreuzungsbereich

Mit ihrem Pedelec fuhr eine 52-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr in den Kreuzungsbereich Tulpenstraße / Erikastraße ein, ohne auf die Vorfahrt einer von rechts kommenden VW-Fahrerin zu achten. Die Radlerin, die wohl in der Kreuzungsmitte anhielt, wurde hier von dem VW gestreift. Die 52-Jährige blieb unverletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Der Verkehrsdienst Aalen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben über dessen Hergang machen können, sich unter Tel.: 07361/580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell