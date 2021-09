Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Freizeitbad eingebrochen - Scheiben eingeschlagen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Autoscheiben eingeschlagen

Vor dem Parkhaus im Sonnenhof in Kleinaspach wurde am Donnerstagmorgen ein Omnibus beschädigt. Gegen 5.30 Uhr fuhr ein Pkw Mercedes vor, hielt neben einem Omnibus an und es wurden zwei Fensterscheiben am Omnibus eingeschlagen. Danach fuhr der Mercedes wieder weg. Bei dem geflüchteten Auto könnte es sich um den Fahrzeugtyp einer G-Klasse gehandelt haben. Nähere Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Backnang Polizei unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: In Freizeitbad eingebrochen

Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr wurde festgestellt, dass in das Freizeitbad in der Esslinger Straße eingebrochen wurde. Die Einbrecher drangen über eine aufgebrochene Türe im Saunabereich in das Bad ein und durchsuchten Behältnisse im Kantinenbereich. Ob Wertgegenstände erbeutet wurde bzw. auf wieviel sich der hinterlassene Sachschaden beläuft, ist noch unklar. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Fellbach: Unfallflucht

In der Friedrichstraße streifte vermutlich ein Fahrradfahrer zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen parkenden Pkw VW Tiguan wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Abbiegeunfall

Ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwoch kurz vor 14 Uhr die Höhenstraße und beabsichtigte nach links in die Siemensstraße einzubiegen. Er übersah dabei einen entgegenkommenden Mercedes-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Die Insassen blieben unverletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 5000 Euro.

Winterbach: Ladung verloren

Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 16.30 Uhr die B 29 zwischen Winterbach und Schorndorf, als sich eine unzureichend gesicherte Holzplatte löste und auf die Fahrbahn flog. Ein nachfolgender Autofahrer versuchte noch abzubremsen und ausweichen, kollidierte trotzdem mit dem Holzteil. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Schorndorf: Radfahrerin übersehen

Ein 46-jähriger BMW-Fahrer bog am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr von der Damaschkestraße in die Silcherstraße nach links ein und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte E-Bikerin. Die 56-jährige Fahrradfahrerin konnte den Unfall nicht mehr vermeiden, stieß gegen den Pkw und verletzte sich dabei. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

