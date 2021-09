Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schlafendem Geldbeutel entwendet - Zeugen gesucht - Wahlplakate entwendet - Fahrrad gestohlen

Aalen (ots)

Aalen: Fahrrad gestohlen

Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 06:30 Uhr, wurde in der Beinstraße ein Fahrrad entwendet, welches dort mit einem Spiralschloss gesichert war. Es handelt sich hierbei um ein vollgefedertes blaues Mountainbike Decathlon Rockrider mit roten Streifen. Der Neupreis des Rades lag bei etwa 650 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Wahlplakate entwendet

Entlang der Stiewingstraße (K3311) wurden zwischen Freitag und Montag insgesamt 38 Wahlplakate der Partei AfD entwendet. Hinweise auf die Diebstähle erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Schwäbisch Gmünd: Schlafendem Geldbeutel entwendet - Zeugen gesucht

Am Sonntagmorgen gegen 05:45 Uhr bemerkte ein 21-jähriger Mann, der auf einer Bank in der Bahnhofshalle in Schwäbisch Gmünd saß und döste, dass ihm plötzlich sein Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen wurde. Der junge Mann verfolgte daraufhin den Dieb und konnte ihn am Bahnsteig 1 stellen. Auf die Aufforderung den Geldbeutel wieder auszuhändigen, drohte ihm der Tatverdächtige Schläge an und hielt ihn dabei am Pullover fest. Anschließend durchsuchte dieser den Geldbeutel, entnahm wenige Euro und händigte anschließend den Geldbeutel wieder an den Geschädigten aus. Der Tatverdächtige begab sich danach zum Bahnsteig 3 und fuhr mit dem Zug in Richtung Stuttgart. Nach Auskunft des 21-Jährigen lief ein Passant vorbei, als er gerade mit dem Tatverdächtigen diskutierte. Das Kriminalkommissariat Aalen bitte den Passanten bzw. sonstige Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 07361 / 5800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell