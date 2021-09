Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: E-Bike entwendet

Fellbach: (ots)

In der Oeffinger Straße in Schmiden entwendeten in der Nacht zum Mittwoch Diebe ein E-Bike im Wert von ca. 3000 Euro. Das Rad der Marke Ghost Hybride Kato 5.7. war vor einem Gebäude mit einem Schloss an ein Geländer angekettet. Hinweise zur Tat und Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

