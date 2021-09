Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Aalen (ots)

Crailsheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwochabend gegen 17 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fiat-Fahrer die Aubergstraße von Onolzheim kommend. An der Jagstheimer Hauptstraße übersah er einen 63-jährigen Motorradfahrer, welcher die Jagstheimer Hauptstraße von Crailsheim in Richtung Steinbach befuhr. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der 63-Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Untermünkheim: Auffahrunfall - Person leicht verletzt

Ein 67-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Mittwochmittag gegen 12:15 Uhr die K2573 von Breitenstein kommend in Richtung Untermünkheim. An der Einmündung in die B14 hielt eine vor dem 67-Jährigen fahrende 55-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt an. Dies erkannte der 67-Jährige zu spät, weshalb er auf die 55-Jährige auffuhr. Dadurch verletzte sich die Fahrerin des Audi leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro.

