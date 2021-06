Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Adlingen: 96 Jahre alter BMW-Fahrer in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 60.000 Euro und ein leicht verletzter 96 Jahre alter BMW-Lenker sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 10.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Kornwestheimer Straße und der Kreisstraße 1692 im Bereich Aldingen ereignete. Vermutlich aufgrund körperlicher Eingeschränkungen verlor der Senior die Kontrolle über den BMW, fuhr vermutlich ungebremst über die K 1692 und krachte in die gegenüberliegende Leitplanke sowie das Brückengeländer. Ein 42 Jahre alter Chrysler-Fahrer, der die K 1692 befuhr, musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern. Rund 50 Meter der Leitplanke sowie das Brückengeländer müssen erneuert werden. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen wird mutmaßlich ein Abtragen des Erdreichs im Bereich der Unfallstelle notwendig werden. Der 96-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein des Seniors wurde beschlagnahmt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

